Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek şehir değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ekranları başında sosyal medya platformlarında ve radyo kanallarında bizleri takip eden vatandaşlarımı buradan muhabbetle selamlıyorum.

Güvenlikten, dış politikaya, çalışma hayatından, deprem başta olmak üzere doğal afetlerle ilgili yürütülen çalışmalara birçok konuyu ele aldığımız bir kabine toplantımızı daha tamamladık.

İstişarelerimizin içeriğine geçmeden evvel son toplantımızdan bu yana millete hizmet yolunda neler yaptığımızı kısaca hatırlatmak istiyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/A6nqxoNiN6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2025

Aziz milletim, değerli basın mensupları aşkla çalışan yorulmaz düsturu ile yine hizmetlerle eserlerle açılışlarla dolu bir iki hafta geçirdik.

17 Nisan tarihinde tarım alanında ülkemizin en stratejik projelerinden Silvan Sulama Kanalı tünelinin kazısını canlı bağlantıyla başlattık.

Toplam 12 milyar liralık yatırımla hayata geçireceğimiz Silvan Tüneli bölgenin kaderini değiştirecek, muhteşem bir eserdir.

Ayrıca 11,2 metre kazı çapı ile ülkemizin en büyük sulama tüneli olacaktır. Aynı gün 18 haftalık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 2094 komando uzman erbaşımızın mezuniyet heyecanına ortak olduk.

Rabbim Kahraman komandolarımızın ayağına taş değdirmesin diyorum. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında fedakarca görev yapan Peygamber ocağımızın her bir mensubuna bugün bir kez daha teşekkür ediyor, mehmetçiklerimizin tek tek gözlerinden öpüyorum.

"Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur."

18 Nisan Cuma günü İstanbul'da Filistin'i destekleyen parlamentolar grubuyla bir araya geldik. Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek tüm dünyanın malumudur.

Bunu da en iyi ve en yakından Filistinli kardeşlerimiz bilir. Daha düne kadar Filistin direnişine terörizm diyenlerin hükümetimizin Filistin politikasına yönelttikleri eleştirilerin hiçbir kıymeti olamaz.

Onların ne müktesebatı ne de siyasi tarihleri bizim duruşumuzu anlamaya yetmez. Filistinlilerin özellikle de Gazzeli mazlumların şanlı mücadelesi yolsuzluk iddialarına alet edilemeyecek kadar temiz bir mücadeledir. Bugün şu hususun altını tekrar çizmek isterim. Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze'de Filistin halkınındır.

"Tıpkı Doğu Kudüs ve Batı Şeria gibi Gazze de Filistin halkınındır"



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya inşallah devam edecektir. pic.twitter.com/MNqYxsqb1x — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2025

Gazzeli kardeşlerimiz doğdukları topraklarda ilelebet yaşamaya İnşallah devam edecektir.

Filistin halkı teslim olmayacağını, vatanlarını terk etmeyeceğini, zalime hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğini tüm imkansızlıklara tüm barbarlıklara rağmen defalarca göstermiştir.

"İnşallah bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz"

18 aydır Gazze son yüzyılın en acımasız katliamlarının yanı sıra tüm insanlığın yüz akı olacak destansı bir direnişe de sahne olmaktadır. Daha fazla kan dökerek, daha fazla çocuk öldürerek insanları aç, susuz, ilaçsız bırakarak varılabilecek hiçbir yer olmadığı artık görülmelidir. Herkes aklını başına toplamalı ve bölgemizin istikrarı için açılan fırsat pencerelerini hoyratça heba etmemelidir.

Biz bunu istiyoruz bunun için mücadele ediyoruz. Ne söylüyorsak da bölgemizdeki tüm halkların huzuru, güvenliği ve barış içinde bir arada yaşaması için söylüyoruz.

İnşallah bundan sonra da barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar Filistin dostlarıyla buluşmamızın ardından 3 Uluslararası Yeditepe Bienali’nin açılışını gerçekleştirdik.

Kadın ve demokrasi derneğimiz KADEM’in 5. olağan genel kurulu kadın hakları ve aile kurumuna verdiğimiz önemin altının çizilmesine vesile olduk. Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış töreninde de Bağcılarlı kardeşlerimizle kucaklaştık.

"45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine vermiş olacağız"

Hastanemizin ilçemize ve İstanbul'umuza tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. 400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastane’mizin yatak kapasitesini 900'e yükseltmiş oluyoruz.

2025 yılı sonunda kamuya ait 10 bin 582 yatağı da İstanbulluların istifadesine sunacağız.

Planlama aşamasında olan 16 bin yatak kapasiteli 23 sağlık tesisini de yakın zamanda İstanbul'umuza kazandırmayı hedefliyoruz. İstanbul'a bunları yaparken diğer illerimizi elbette ihmal etmiyoruz. Ülkemiz genelinde 37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık.

11 şehir hastanemizin inşası halen sürüyor. Hale proje ve arsa sürecindekiler de bittiğinde yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine vermiş olacağız.

İstanbul halkına hizmet edecek sağlık tesislerinin yollarını dahi açmaktan aciz zihniyete rağmen sağlıkta hizmet çitamızı sürekli yukarı taşıyoruz. Bu süreçte aynı zamanda geçmişin hatalı politikalarının yol açtığı sıkıntıları telafi edecek adımlar atıyor projeleri hayata geçiriyoruz.

"1,51'e gerileyen doğurganlık hızımız tehdit ve tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır"

Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Muhalefet buna önem vermiyor olabilir. Muhalefet absürt argümanlarla bunu sulandırmak istiyor da olabilir. Ancak nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir.



1,51'e gerileyen doğurganlık hızımız, burun buruna olduğumuz tehdit ve tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır. Hiçbir hükumet buna kayıtsız kalamaz, bu tehlikeye gözlerini kapatamaz.

"Türkiye'ye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdi"

Türkiye'yi parmakla gösterilen konuma taşıdığımız alanlardan biri de uydu teknolojileridir. Bundan 31 yıl önce Türksat 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız TÜRKSAT 6A ile çok daha farklı bir seviyeye çıktı.

Geçen sene 9 Temmuz'da uzaya fırlattığımız ilk test yayınını 17 Şubat'ta yaptığımız Türksat 6A'yı 21 Nisan'da hizmete aldık. İnşallah en az 15 yıl hizmet verecek 6A iile birlikte TÜRKSAT’ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya uzaydaki uydularımızın mevcudu ise 10’a ulaştı. %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip TÜRKSAT 6A sayesinde Türkiye'ye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdi.

Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz.

İran'ın Bender Abbas şehrindeki limanda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden kardeşlerimiz için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum.

"Bizim vazifemiz afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir"

Muhalefetin ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün sınıfta kaldığını hepimiz gördük.

Deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefet partisinin Genel Başkanı, İstanbul'un yolunu ancak 5 gün sonra hatırlayabilmiştir.

Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara sesleniyorum; İstanbul siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek şehir değildir.

İstanbul'un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur.

Deprem başta olmak üzere doğal afetlere hazırlıkla ilgili konuları gündelik siyasetin geçici tartışmalarının dışında tutalım.

Bizim vazifemiz afet kapımızı çalmadan şehrimizi bir an önce depreme hazır hale getirmektir. Bunun için el ele vermek, birlikte hareket etmek zorundayız.

Bugün herkese elimizi uzatıyoruz, gelin hep beraber omuz omuza verelim, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım.

30 Nisan Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştireceğiz.



Ayrıntılar geliyor...