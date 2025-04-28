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TRT Haber 28.04.2025 20:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı çarşamba günü milletimizle paylaşacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, "Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı çarşamba günü partimizin grup toplantısında detaylarıyla milletimizle paylaşacağım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı çarşamba günü milletimizle paylaşacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirlerimizi depreme hazırlama noktasında son 23 yılda gerçekten büyük bir mücadele içinde olduk" ifadeleri kullandı.

Kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları çarşamba günü grup toplantısında açıklayacağını vurgulayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Görüyoruz ki tüm dostane uyarılarımıza rağmen 6 Şubat depremlerinde milletimizin rencide eden hatalardan ders alınmıyor, bundan ülkemiz adına üzüntü duyduğumuzu söylemek isterim. Bütün bunları milletimizin de gördüğüne ve not ettiğine inanıyorum. Biz de bu süreçte yürütülen çalışmaları önce Ankara'dan takip ettik ardından akşamüstü İstanbul'a geçerek AFAD'da ilgili arkadaşlarımızdan en güncel bilgileri aldık, talimatlarımızı verdik. AFAD'dan sonra Kağıthane'deki Hasbahçe Sosyal Tesislerinde kalan vatandaşlarımızla bir araya geldik. Geçmiş olsun dileklerimizi kendilerine ilettik.

Şehirlerimizi depreme hazırlama noktasında son 23 yılda gerçekten büyük bir mücadele içinde olduk. Bu konuda Büyükşehir Belediye başkanlığımızdan beri neler yaptığımızın en yakın şahidi öncelikle İstanbullu kardeşlerimizdir. Keza ilçe belediyelerimizin ve TOKİ'mizin nasıl bir çaba içinde olduğu herkesin malumudur. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızın çarşamba günü partimizin grup toplantısında detaylarıyla milletimizle paylaşacağım. Dolayısıyla bugün bu konuya girmeyeceğim. Altını çizmek durumundayım şayet bu konuda muhalefetin ve marjinal çevrelerin baskılarına teslim olsaydık çok da acı verici hadiselerle karşılaşırdık."

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Recep Tayyip Erdoğan Kentsel Dönüşüm Deprem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
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