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Gündem
AA 03.05.2023 06:27

İlk 'beyaz bayraklı' iş yerleri bugün açıklanacak

Kayıtlı çalışma, vergi uyumu gibi hususlarda devlete ve çalışanlarına olan sorumluluğunu zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getiren, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli geliştirmeye önem veren şirketlere verilecek "beyaz bayrak"ın ilk sahipleri belli olacak.

İlk 'beyaz bayraklı' iş yerleri bugün açıklanacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) yapılan yazılı açıklamaya göre, TİSK tarafından uzun süredir dile getirilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de üzerinde çalıştığı "beyaz bayrak" uygulamasının detayları, bugün ödül töreninde açıklanacak.

Törende, çalışma hayatının uzun süredir beklediği "beyaz bayrak" kazanan iş yerleri de duyurulacak.

Kayıtlı çalışma, vergi uyumu gibi hususlarda devlete ve çalışanlarına olan sorumluluğunu zamanında, tam ve eksiksiz olarak yerine getiren, iş sağlığı ve güvenliği standartlarını sürekli geliştirmeye önem veren şirketlerin almaya hak kazacağı "beyaz bayrak", iyi örneklerin teşvik edilmesinde önemli rol oynayacak.

Beyaz bayraklı şirketlere destek sağlanacak

Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve örnek olan kayıtlı işletmelerin destekleneceği, bu işletmelerin diğerlerinden ayrıştırılacağı uygulama kapsamındaki iş yerlerinin, kamunun sağladığı belli teşvik ve uygulamalarda öncelik kazanması gibi iyi uygulamaların yaygınlaşmasını özendirici bazı desteklerin sağlanması bekleniyor.

ETİKETLER
Çalışma Hayatı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı TİSK
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