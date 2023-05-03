Depremde zarar gören su ürünleri yetiştiricisine destek

Söz konusu destekten, depremden etkilenen illerde üretim tesisleri zarar gören işletmeler yararlanacak.

Destek ödemesi 6 şubat ila 31 Aralık arasında bir defaya mahsus yapılacak.

Destek ödemesi kapsamında anaç balık yardımının birim fiyatı 250 lira olarak belirlendi. Porsiyonluk balık yardımı için bu rakam 30 lira olacak. Yavru balık ve balık yumurtası yardımı da yapılacak. Destekten balıkçılar da faydalanacak.

5 metreden küçük balıkçı teknelerine Adana'da 5 bin Hatay'da 10 bin lira tutarında yardım yapılacak.

30 metre ve üstü balıkçı tekneleri için ise Adana'da 30 bin, Hatay'da 60 bin lira destek verilecek.

Bu tutar iç sularda faaliyet gösterenler için ise 3 bin 500 lira ile 6 bin lira arasında değişiyor.