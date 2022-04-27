Daimi üyelik sistemi, veto hakkı, temsil sorunu...

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform istenen önemli konu başlıkları İtalya'nın başkenti Roma'da masaya yatırıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından "BM Güvenlik Konseyi Reformu" paneli düzenlendi.

Güvenlik Konseyi'ne yönelik reform talepleri güncel uluslararası gelişmeler bağlamında ele alındı.

[Fotoğraf: AA]

"BM, anlamlı şekilde reformdan geçmeli"

Mevcut BM yapısının İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından kurulduğuna dikkati çeken Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden Prof. Yücel Acer, "Dünya 5'ten büyüktür. Bu nedenle BM, anlamlı şekilde reformdan geçmeli, bu sadece bürokratik ya da yapısal boyutta olmamalı. Reform kayda değer olmalı ki böylece yeni bir BM görebilelim" dedi.

Panelin moderatörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat, reform kampanyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığını anımsattı, Ukrayna'daki savaşın, Birleşmiş Milletler sisteminin işlemediğini bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Katılımcılar, BM'nin 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından kurulduğuna dikkati çekti, reformun gerekliliğini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

BM reformuna ilişkin öneriler ele alındı

Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezinin (CeSPI) Türkiye Gözlemci Koordinatörü Valeria Giannotta da şunları söyledi:

"BMGK'da 5 daimi üye ülke var ama bunların arasında Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'yu temsil eden bir ülke yok ama bugünlerde uluslararası sistem değişiyor ve değişmeye devam etmekte. BM'nin şu anki sistemi 1945'te şekillendi. İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerince yapıldı."

Panelde, BM reformuna ilişkin Türkiye ve İtalya'nın önerileri ele alındı. Bu çerçevede gerçekleşebilecek iş birliği imkanları üzerinde duruldu.