Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en çok ülkesine uçan küresel taşıyıcı, yeni temalı uçağı ile ilk uçuşunu "TK 1795" seferiyle İsveç'in başkenti Stockholm'e icra etti. Çevre dostu yakıtın yaygınlaştırılması kapsamında biyoyakıt kullanılan uçuş, sıfır atık prensibine uygun gerçekleştirildi.

Küresel taşıyıcı ilk uçuşuna özel düzenlenen "Green Class" konsepti çerçevesinde sürdürülebilirlik faaliyetleri ve ilgili bilgilendirmenin yanı sıra bu sefere özel yeni çevreci uygulamalar da yapıldı.

Uçuşta kraft peçete, karton bardak, ahşap tuzluk ve karabiberlik kullanılırken tüm yolculara sağlıklı yeşil içecek ikram edildi. Ayrıca, üretim aşamasında yüzde 100 geri dönüştürülmüş sertifikalı iplikler kullanılarak su tasarrufu sağlanan doğa dostu battaniye ve yastık kılıfları da yolculara sunuldu. Çocuk misafirlere ise doğal malzemelerden üretilmiş FSC sertifikalı ahşap oyuncaklar hediye edildi.

"Biyoyakıtın kullanıldığı uçuşlarımızı artırmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, çevre dostu yakıt kullanmaktan ve uçağa bu temayı içeren bir tasarımın uygulanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Uçuşlarda çevre dostu yakıt kullanmanın önemine dikkati çeken Bolat, "Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı şirketi olarak, sürdürülebilirlik konusuna verdiğimiz öneme istinaden bugün bir uçağımızı yeni tasarımıyla göklerle buluşturuyoruz. Uçağımızın üzerinde yer alan biyoyakıt ifadesiyle havacılık sektöründe karbon emisyonu ile mücadelenin en önemli maddelerinden olan sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına dikkat çekmek istiyoruz. Bu doğrultuda çevreci yakıt üretim çalışmalarını destekliyor, böylece biyoyakıtın kullanıldığı uçuşlarımızı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

THY, 8,5 yaş ortalamalı genç filosuna katacağı yeni nesil uçaklar ve sürdürülebilir havacılık yakıtı ile uçtuğu Stockholm, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Paris ve Londra'ya zamanla yeni şehirleri ekleyerek karbon emisyonu azaltma çalışmalarına devam edecek.