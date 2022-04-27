Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aile hekimi Polat'ın ailesine taziye ziyareti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden aile hekimi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile hekimi Dr. Merve Taşyüz Polat'ın ailesini evinde ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.
Polat, 25 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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