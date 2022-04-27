Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ettiler. Hainlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda omuz omuza şehit düştüler.

Pençe Kilit Operasyonu'nda vatan için canını veren 3 kahraman memleketlerinde son yolculuğa uğurlandı.

Yunus Kalkan, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Sözleşmeli er Yunus Kalkan 21 yaşında ve bekardı.

Al bayrağa sarılı tabutu memleketi Hatay'daki tören için asri mezarlığa götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yayladağı'ndaki cenaze törenine şehidin yakınları ile mülki ve askeri yetkililer katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından şehidin cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.

[Fotoğraf: AA]

Fırat Canlı için Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi

Şehit olan veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı için de memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi.

Afşin ilçesine bağlı Küçüktatlar Mahallesi şehidine dualarla veda etti.

[Fotoğraf: AA]

24 yaşındaki Fırat Canlı'nın cenazesi törenin ardından mahalle mezarlığında vatan toprağına emanet edildi.

[Fotoğraf: AA]

Doğukan Korkmaz Zonguldak'ta toprağa verildi

Şehidini ebediyete uğurlayan illerden biri de Zonguldak'tı.

22 yaşında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz için Ereğli ilçesindeki Bozhane Camii'nde tören yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Şehidin cenazesi Ömerli Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Balıkçı tekneleri Bozhane Camii açıklarında bayrak açarak Şehit Doğukan Korkmaz'ı selamladı.

[Fotoğraf: DHA]