Pençe Kilit şehitlerine veda
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan 3 asker memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından son yolculuğa uğurlandı.
Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ettiler. Hainlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda omuz omuza şehit düştüler.
Pençe Kilit Operasyonu'nda vatan için canını veren 3 kahraman memleketlerinde son yolculuğa uğurlandı.
Yunus Kalkan, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Sözleşmeli er Yunus Kalkan 21 yaşında ve bekardı.
Al bayrağa sarılı tabutu memleketi Hatay'daki tören için asri mezarlığa götürüldü.
Yayladağı'ndaki cenaze törenine şehidin yakınları ile mülki ve askeri yetkililer katıldı.
Öğle vakti kılınan namazın ardından şehidin cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.
Fırat Canlı için Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi
Şehit olan veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı için de memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi.
Afşin ilçesine bağlı Küçüktatlar Mahallesi şehidine dualarla veda etti.
24 yaşındaki Fırat Canlı'nın cenazesi törenin ardından mahalle mezarlığında vatan toprağına emanet edildi.
Doğukan Korkmaz Zonguldak'ta toprağa verildi
Şehidini ebediyete uğurlayan illerden biri de Zonguldak'tı.
22 yaşında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Doğukan Korkmaz için Ereğli ilçesindeki Bozhane Camii'nde tören yapıldı.
Şehidin cenazesi Ömerli Köyü Mezarlığı'na defnedildi.
Balıkçı tekneleri Bozhane Camii açıklarında bayrak açarak Şehit Doğukan Korkmaz'ı selamladı.
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