İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un PKK/YPG'ye karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiği sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Transatlantic alliance’s strength and effectiveness is key to the collective security and wellbeing of its member states.



As every other international organization, NATO needs reforms and revisions over time. It’s the NATO members’ responsibility to guide this process.