Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim, öğretim, askeri altyapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitimine destek sağlanması amacıyla kurulan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının (STGK) açılışı, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ve ülkeyi ziyaret eden o zamanki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın katılımıyla 30 Eylül 2017'de yapılmıştı.

Mezun olan askerlerin teslim töreni

Komutanlıkta eğitimlerini tamamlayan 363 Somali askeri mezun oldu.

27 Nisan'da başlayan temel askerlik ve 1 Ağustos'ta da Isparta'da başlayan Komando Temel Eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun olan askerlerin teslim töreni Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: MSB]

Teslim törenine Türkiye Cumhuriyeti Mogadişu Büyükelçi Vekili Ozan Pekin, Somali Savunma Bakanı Hassan Ali Mohamed, Gnkur.Bşk.Tuğgeneral Odawa Yusuf Rage, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanı Piyade Albay Gaffar Gören, Yabancı Askeri Misyon temsilcileri ve Somalili asker aileleri katıldı.

[Fotoğraf: MSB]

Somali'nin güvenliğinin yeniden sağlanması için Türkiye'den destek

İç savaş ve kıtlığın yanı sıra terörün felaketin eşiğine getirdiği ülkede, güvenliğin yeniden sağlanması girişimlerinin en önemli adımı olma özelliği taşıyan eğitim merkezinde, Somali Harp Okulu ile Astsubay Okulu da faaliyetlerini sürdürüyor.

[Fotoğraf: MSB]

Hint Okyanusu kıyısına konuşlu komutanlıkta, TSK'nın seçkin personeli tarafından Somali ordusunun temelini oluşturacak subay ve astsubay adaylarıyla erlere eğitim veriliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA