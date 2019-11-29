Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor." denildi.

Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/R0qLxDSHuG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2019

Kaynak: TRT Haber