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Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi29 Kasım 2019 Cuma 09:57 - Son Güncelleme 29 Kasım 2019 Cuma 10:12
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor." denildi.
Açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz teröristle mücadeleye azim ve kararlılıkla devam ediyor. Irak kuzeyi Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/R0qLxDSHuG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Irak zap operasyon hava destekli operasyon terör operasyonu