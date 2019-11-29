Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ofisi'nin ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağladığını ve bu kapsamda bin 106 kişiye istihdam imkanı oluşturulduğunu açıkladı.

Fuat Oktay, kamuda büyük veri ve yapay zeka uygulamalarının etkin olarak kullanımını sağlamak amacıyla Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin bu yılın sonunda yayımlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Ayrıca Oktay, "2019 itibarıyla bugüne kadar CİMER'e yapılan toplam başvuru sayısı 2 milyon 814 bindir" açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2002'de 66 olan savunma sanayii projesi sayısının bugün 700'e yaklaştığını da belirtti.

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