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Gündem
AA 30.06.2026 14:48

İletişim Başkanı Duran'dan Koruyucu Aile Günü paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Koruyucu aile, merhametin, fedakarlığın ve toplumsal dayanışmanın en güzel tezahürlerinden biridir" ifadesini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan Koruyucu Aile Günü paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Koruyucu Aile Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, bir çocuğun hayatına umut olma, ona sevgiyle kucak açma ve güven dolu bir yuva sunmanın, yapılabilecek en büyük iyiliklerden biri olduğunu belirtti.

"Koruyucu aile, merhametin, fedakarlığın ve toplumsal dayanışmanın en güzel tezahürlerinden biridir." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"2012 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan Gönül Elçileri Projesi, gönüllülük kültürünü güçlendiren, toplumsal dayanışmayı pekiştiren ve sınırları aşan örnek bir iyilik seferberliği olarak yoluna devam etmektedir. Hayatlarını çocuklarımızın geleceğine adayan tüm koruyucu ailelerimize gönülden teşekkür ediyor, Koruyucu Aile Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

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