İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Senegal'in Bes Bi-Le Jour gazetesinde, "Türkiye-Afrika Geleceğini Birlikte İnşa Ediyoruz" başlıklı bir makale yayımladı.

Afrika'nın son yirmi yılda, Türk kamuoyunda en çok gündeme gelen bölgelerden biri olduğuna işaret eden Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kıta ülkeleriyle ilişkilere her zaman özel bir önem atfettiğini, bu perspektifle Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle bugüne kadar birçok ekonomik ve siyasi anlaşma imzaladığını söyledi.

Türk kamu, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları tarafından da kıtada çok sayıda projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Afrika ile ilişkiler söz konusu olduğunda ön saflarda yer aldığını ve hatta Afrika'ya yaptığı ilham verici seyahatler hakkında bir kitap yayımladığını hatırlattı.

Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında, New York'ta açılan Türk Evi'nde ev sahipliği yapılan ilk etkinliklerden birinin Afrika Günü olduğunu anımsatan Altun, kısa bir süre sonra ise 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin İstanbul'da gerçekleştirildiğini kaydetti.

"Afrika'daki büyükelçiliklerimizin sayısı sürekli artıyor"

Afrika'daki Türk büyükelçiliklerinin ve kurumlarının sayısının sürekli arttığını, Türk halkının Afrika'ya yönelik derin ilgisinin devam ettiğini anlatan Altun, "Söz konusu bütün bu faaliyetler, ortak bir kaderi paylaştığımıza inandığımız kıtanın geleceğine güçlü taahhüdümüz doğrultusunda gerçekleştirilmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Türk hükümetinin, iş insanlarının ve kamuoyunun, kıtadaki potansiyel ve dinamizmin farkında olduğunu vurguladı.

"Afrika'nın yükselen gücünü yıllardır takdir etmekteyiz"

Afrika'nın küresel meselelerde giderek daha da önemli hale gelen rolünün, tüm dünyada sadece son zamanlarda ele alınmaya başlandığını belirten Altun, "Ancak biz Afrika'nın yükselen gücünü yıllardır takdir etmekteyiz ve kıta genelinde istikrarlı bir şekilde yatırımlar yapmaktayız. Hızla değişen dünyada Afrika'nın stratejik önemi, büyük oyuncular arasındaki güç dengesini bozacak düzeyde artmıştır. Afrika hızla, değişmekte olan uluslararası sistemin jeopolitik ve jeoekonomik sıfır noktası haline gelmektedir" görüşünü paylaştı.

Dünyada yükselen bir güç olan Türkiye'nin, diğer bölge ve ülkelerle verimli ve kalıcı ortaklıklar kurmayı öncelediğini ifade eden Altun, yükselen güçlerle kurulan ilişkilerin, bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulmanın anahtarı olacağını aktardı.

Fahrettin Altun, jeopolitik rekabetler, bölgesel çatışmaların ve ticaret savaşlarının, büyük güçlerin gündemini işgal ettiği bir dönemde, yükselen ekonomik ve politik güçlerin, dünya genelindeki zorluklara çözüm olabilecek sağlıklı iş birlikleri geliştirebileceğini ifade etti.

"Kıtayla toplam ticaret hacmi 25 milyar doları aştı"

COVID-19 salgını ve iklim krizi de dahil yakın tarihli küresel krizlerin, ülkeler arasında yakın iş birliği kurmanın kritik öneme sahip olduğunu gösterdiğine işaret eden Altun, küresel acil durumların yanı sıra Türkiye'nin kıtaya yönelik politikasının tarihsel ilişkilere de dayandığını anlattı.

Türk halkının bu ilişkileri canlandırmak ve kıta ülkeleriyle güçlü ortaklıklar kurmak istediğini, ilişkileri çok boyutlu olarak inşa etmeyi amaçladıklarını dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Hem ikili hem de bölgesel anlamda, Afrika'daki dostlarımızla sürdürülebilir stratejik ilişkiler kurmak istiyoruz. Türkiye, bölgesinde istikrar sağlayıcı bir güç olarak barış ve güvenliğe katkıda bulunmaya her zaman hazırdır. Afrika'daki ortaklarımızla diyaloğumuzu güçlendirirken, bölgedeki anlaşmazlıklarla ilgili arabuluculuk çalışmalarını da destekleme arzusundayız. Cumhurbaşkanımızın çeşitli vesilelerle belirttiği üzere, Türkiye, Afrika'da kazan-kazan temeline dayanan ortaklıklar kurmayı hedeflemektedir. Ekonomik ilişkilerimizde de durum bu şekildedir. Kıtayla olan toplam ticaret hacmimiz 25 milyar doları, Türk şirketlerinin taahhüt ettiği toplam proje hacmi de 75 milyar doları aşmıştır. Bölge ülkelerine sık sık yaptığımız ziyaretlerde, ikili ve çok taraflı ticaret anlaşmaları gerçekleştirerek ticaret hacmini artırmaya çalıştık. Afrika Birliği ve bölge ülkeleriyle birlikte, ülkelerimizde istikrarlı ve tutarlı bir ekonomik kalkınma sağlama arzusundayız. Son ortaklık zirvesinde hem Türkiye hem de Afrika Birliği üyeleri, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşma konusundaki kararlılıklarının altını çizmiştir."

"Eğitim ve kültür angajmanını güçlendirme çabasında olacağız"

İletişim Başkanı Altun, Afrika'daki ortaklar ve kardeş ülke halklarıyla ilişkileri güçlendirmenin öneminin bilincinde olduklarını vurguladı.

Altun, artan uçuş sayısı, kültürel değişim programları, eğitim anlaşmaları ve kamu diplomasisi ile Türkiye ve dost Afrika halkları arasında anlayış, samimiyet ve etkileşim tesis etme çabasında olduklarını aktardı.

Burs programlarıyla Türkiye'de yüksek kalitede eğitim alan Afrikalı öğrenci sayısının da kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Son yirmi yılda bu alanda yapılan eşi benzeri olmayan yatırımlarımızın, kültürel bağlarımızın ve karşılıklı anlayışın sarsılmaz temellerini oluşturmaya başladığına inanıyoruz. Önümüzdeki on yıllar boyunca da ortak geleceğimizi inşa etmek için her zaman eğitim ve kültür angajmanını güçlendirme çabasında olacağız."

Türkiye'nin son yirmi yılda bölgeye yaptığı insani yardım ve kalkınma desteklerinin de rekor kırdığını anlatan Altun, insani yardımların büyük bir kısmının, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları tarafından çeşitli kampanyalarla sağlandığını hatırlattı.

"Afrika ülkelerine 15 milyondan fazla aşı sözü"

Kovid-19 salgını sırasında, birçok ülke ticaret engelleri ve ihracat yasakları uygularken, Türkiye'nin kişisel koruyucu ekipman, maske ve ilaç içeren büyük tıbbi yardımlar sağladığını belirten Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, TURKOVAC aşısının herhangi bir kısıtlama olmaksızın tüm ülkelere sağlanacağını duyurmuş ve Afrika ülkelerine 15 milyondan fazla aşı sözü vermiştir. Türkiye olarak, insani ve tıbbi yardımları da kalkınma desteklerini de hiçbir siyasi ve ekonomik şarta bağlı olmaksızın gerçekleştiriyoruz" sözlerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun, şu düşünceleri dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, Senegal, Gine-Bissau ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ziyaretleri vesilesiyle son yirmi yıldır verdiğimiz mesajı yinelemek istiyoruz, Afrika ile ortak bir geleceği paylaşıyoruz, Afrika ülkelerini, dış aktörlerin sadece kendi çıkarlarına öncelik vererek tasarladıkları küresel politikaların pasif alıcıları olarak değil, küresel sorunların çözümünde iş birlikleri için hayati derecede önemli paydaşlar olarak görüyoruz. Afrika ülkelerinin küresel çözümler üretme kabiliyetlerine saygıyla yaklaşıyoruz."

Fahrettin Altun, Türkiye ile Afrika arasındaki dayanışma, iş birliği ve eş güdümün, hem halklar hem de dünya için kalkınma, barış, istikrar ve refah yolundaki en önemli unsur olduğunu da anımsattı.