MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı aldı. Ayrıca, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi verdi.

'Rusya'nın hamlesi yangına körükle gitmektir'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Rusya'nın bu kararıyla ilgili şunları söyledi:

"Putin’in bu bölgelerin bağımsızlığına resmen olur vermesi yangına körükle gitmekten başka bir anlam taşımamıştır.Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır. Savaş yanlıştır, Rusya'nın sorumluluğu fazladır. Savaş, insanlığın kaybetmesidir."

[Rusya’nın Donetsk ve Luhansk’ı tanıması]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Putin’in bu bölgelerin bağımsızlığına resmen olur vermesi yangına körükle gitmekten başka bir anlam taşımamıştır. pic.twitter.com/jYgaxXJNdB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022

"Rusya ve Ukrayna araındaki muhtemel savaşı doğru bulmuyoruz"

MHP olarak Rusya ve Ukrayna arasında muhtemel savaşı doğru bulmadıklarını belirterek, "Diplomasi ve diyaloğun tek çıkar yol olduğuna inanıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında kıvılcımı tutuşturulan bir çatışma ve savaş halinin bölgesel ve küresel çapta büyük sarsıntılara, devasa yarılmalara yol açacağını görmek lazımdır. Savaş çığırtkanlığı yapan ülkelerin asla iyi niyetli olmadığının kanaatindeyiz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: MHP olarak Rusya-Ukrayna arasında muhtemel bir savaşı kesinlikle doğru bulmuyoruz. Diplomasi ve diyaloğun tek çıkar yol olduğuna inanıyoruz. Savaş çığırtkanlığı yapan ülkelerin asla iyi niyetli olmadığının kanaatindeyiz.https://t.co/beacOHDcKa pic.twitter.com/c499snig35 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022

"Bu ittifakın siyasi rant uğruna çarpıtmayacağı değer yoktur"

Bahçeli, 6 muhalefet liderinin toplantısına bir kez daha tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "HDP'yi yok sayamayız" sözlerini gizli ittifakın itirafı olarak nitelendiren Bahçeli, "İşte bu, suç üstü halidir" dedi.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yuvarlak masanın altında yuvarlanan bölücülük odağı HDP'yi daha fazla saklayamamış en sonunda HDP'nin yok sayılamayacağını, demokrasi konusunda özel bir vurgusu olduğunu söylemek durumunda kalmıştır. İşte bu suç üstü halidir. İşte bu itirafname CHP-PKK-HDP ve diğer zillet partileri arasındaki onursuz ilişkiyi tekraren gözler önüne sermiştir. Bu karanlık ittifakın siyasi rant ve ikbal uğruna çarpıtmayacağı değer, tahrip etmeyeceği milli emanet yoktur."