Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük Afrika turunun ikinci durağı olan Senegal programına dün, iş dünyası ile bir araya gelerek başladı.

Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Sonrasında ise Senegalli mevkidaşı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirildi.

İki ülke arasında 5 iş birliği anlaşması imzalandı.

[Fotoğraf: AA]

Dakar Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılışını yapacak

Erdoğan, Senegal'deki programına bugün de devam edecek.

Dakar Büyükelçiliği'nin yeni hizmet binasının ve Dakar Olimpik Stadyumu'nun açılış törenlerine katılacak.

[Fotoğraf: AA]

Senegal'deki stada Türk imzası

Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyum, bir Türk şirket tarafından 17 ayda tamamlandı.

2026 Yaz Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak 50 bin kişi kapasiteli stadyumun tasarımı da bir Türk mimarlık şirketine ait.

Yaklaşık 267 milyon dolara mal olan stadyum, 2000-2012 döneminde görev yapan 95 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'in adını taşıyacak.

Gine Bissau'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın üçüncü ve son durağı olan Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'ya geçecek. Böylece, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaret gerçekleşecek.