Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 3'ü DEAŞ, biri de PKK/KCK terör örgütü mensubu olmak üzere 6 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı.
Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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