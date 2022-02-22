Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 6 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslardan üçünün DEAŞ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.