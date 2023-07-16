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Gündem
AA 16.07.2023 13:40

İletişim Başkanı Altun, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2017'de PKK'lı teröristlerin şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

İletişim Başkanı Altun, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK'nın, 2017 yılında 23 yaşındayken şehit ettiği Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle anıyoruz. Terör örgütü PKK’yı, işbirlikçilerini ve cinayetlerini görmezden gelenleri lanetliyoruz" dedi.

 

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Fahrettin Altun Şehit Öğretmen PKK/YPG İletişim Başkanlığı
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