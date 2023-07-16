İletişim Başkanı Altun, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütü PKK'nın, 2017 yılında 23 yaşındayken şehit ettiği Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle anıyoruz. Terör örgütü PKK’yı, işbirlikçilerini ve cinayetlerini görmezden gelenleri lanetliyoruz" dedi.

Terör örgütü PKK'nın, 2017 yılında 23 yaşındayken şehit ettiği Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle anıyoruz.



Terör örgütü PKK’yı, iş birlikçilerini ve cinayetlerini görmezden gelenleri lanetliyoruz. pic.twitter.com/43iybEQpTp — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 16, 2023