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Gündem
TRT Haber 16.07.2023 12:26

Saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

 

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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