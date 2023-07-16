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Gündem
TRT Haber 16.07.2023 11:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Körfez turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın 3 gün sürecek Körfez turuna çıkıyor. Erdoğan; sırasıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ederek mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı, 20 Temmuz'da da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Körfez turuna çıkıyor

Önce 3 ülkeyi kapsayan Körfez turu, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği yeni haftada da devam edecek.

Erdoğan, yurt dışı ziyaretlerine haftanın ilk gününde Suudi Arabistan ile başlayacak.

Cidde'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü Suudi Arabistan'dan Katar'a geçecek.

8 aylık bir aradan sonra gideceği Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

Körfez turunun son durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı, Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile çarşamba günü Abu Dabi'de buluşacak.

"Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi yükseldi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte dost ve kardeşlerimiz başta olmak üzere uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi yükseldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde bazı bakanlar ve iş insanları ile yapacağı ziyaretlerde mevcut ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Türkiye'nin çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor

Özellikle yeni ekonomik iş birliği fırsatları konuşulacak. Bu çerçevede, Türkiye'nin üç ülkeyle de çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

Erdoğan, 3 gün sürecek Körfez turunun ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.

Ercan Havalimanı açılacak

Lefkoşa'da yapımı tamamlanan yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek.

Erdoğan, "İnşallah 20 Temmuz'da buraya inmeyi planlıyorum" dedi.

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