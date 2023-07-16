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Gündem
TRT Haber 16.07.2023 10:38

TSK, sözde Avaşin sorumlularından terörist Bilal Onat’ı etkisiz hale getirdi

Komandolar, hava destekli operasyonla terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki sözde Avaşin eyalet yönetimi üyesi terörist Bilal Onat’ı etkisiz hale getirdi.

TSK, sözde Avaşin sorumlularından terörist Bilal Onat’ı etkisiz hale getirdi
[MSB ARŞİV]

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Avaşin bölgesinde saldırı hazırlığındaki bir grup terörist İHA tarafından tespit edildi.

Bölgeye yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terörist grup etkisiz hale getirilirken yapılan incelemede teröristlerden kimliği tespit edilenlerden birinin “Devrim Garzan” kod adlı Bilal Onat, diğerinin ise “Sidar Amed” kod adlı Mazlum Yılmaz olduğu belirlendi.

TSK, sözde Avaşin sorumlularından terörist Bilal Onat’ı etkisiz hale getirdi

Onat’ın terör örgütü PKK’nın sözde “Avaşin eyalet yönetimi” üyesi olduğu bildirildi.
Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonu ile geçen hafta da terör örgütü PKK'nın Zap bölgesindeki muhaberesinden sorumlu “ Serzan Mava” kod adlı terörist Ferit Yüksel saklandığı mağarada etkisiz hale getirilmişti. 

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK Terör Örgütü
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