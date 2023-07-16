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Gündem
TRT Haber 16.07.2023 09:42

TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Seçimlerin ardından göreve başlayan Meclis'te mesai yoğundu. Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler yasalaştırıldı. Siyasi partilerin temsilcileri Genel Kurul'da yasama yılının son mesajlarını verdi.

Yasama yılının son mesajları verildi, 1 Ekim'de buluşmak üzere vedalaşıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönemin ilk yasama yılı sona erdi. 2,5 aylık tatil başladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu

14 Mayıs seçimlerinin ardından mesaiye başlayan Meclis'te önce başkan seçimi yapıldı.

Numan Kurtulmuş, 3. oylamada Anayasada öngörülen çoğunluğu sağlayarak 321 oyla TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oldu

Meclis Başkanlık Divanı ve komisyonlar oluşturuldu.

Bir yandan da hızla yasama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Çok sayıda düzenleme hayata geçti

2 ay gibi kısa bir sürede toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren ekonomik düzenlemelere imza atıldı.

Milyonlarca kişinin beklediği torba yasayla memur ve emekli zammı kabul edildi. İşverene asgari ücret desteği artırıldı. Koronavirüs izninde bulunan hükümlülere yönelik düzenleme uzatıldı.

Vekiller hatıra fotoğrafı çektirdiler

Meclis, ek bütçeyi de yasalaştırdıktan sonra tatile girdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Milletvekilleri Genel Kurul'da 1 Ekim'de buluşmak üzere vedalaştı, fotoğraf çektirdi. 

TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de

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TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
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