Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.07.2023 08:54

Bakan Tekin şehadetinin 6'ncı yılında Necmettin öğretmeni andı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'de 2017'de teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı, şehadetinin 6'ncı yılında rahmetle yad etti.

Bakan Tekin şehadetinin 6'ncı yılında Necmettin öğretmeni andı

Bakan Tekin, öğretmen Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin 6'ncı yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, memlekete hizmet yolunda fedakarca çalışan ve bu uğurda şehit olan öğretmenlerin, milletin kalbinde ve dimağında eşsiz bir yere sahip olduğunu vurguladı.


Milletin ve çocukların istikbali için gecesini gündüzüne katan öğretmenlerin ideallerine, heyecanlarına ve mesleki aşkına gölge düşürecek tüm menfur terör saldırılarına karşı devlet olarak mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Bakan Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Aradan geçen 6 yıla rağmen yüreğimizde acısı dinmeyen Şehit Öğretmenimiz Necmettin Yılmaz'ı rahmetle yad ediyorum.

Mesleğinin 8. ayında tertemiz vatan evlatlarının aydınlık geleceği uğruna toprağa düşen Necmettin Öğretmenimizin makamı ali, ruhu şad olsun. Türkiye sevdasıyla dolu meslektaşları olarak bizler, onun hayatını verdiği mukaddes ideal için kararlılıkla çalışmaya ve yurdumuzun dört bir yanını bilgi ve hikmetin ışığında aydınlatmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
Öğretmen Şehit Yusuf Tekin
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:13
EPDK, YEKDEM maliyetini revize etti
08:34
Suyun dışında da yaşayabilen yeni bir balık türü keşfedildi
07:45
Bakan Fidan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından kabul edildi
05:57
Otobüs şoförü ve yolcular kazada yaralanan hostesi 6 saat bekledi
05:37
Ankara'da dereye giren 2 kardeş boğuldu
04:28
Burdur’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
15 Temmuz için 81 ilde sela okundu
15 Temmuz için 81 ilde sela okundu
FOTO FOKUS
İstanbul'da 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
İstanbul'da 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ