Açık 26.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.07.2023 09:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1503 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mayısta 1503 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1503 yatırım teşvik belgesi verdi

Bakanlığın mayıs ayı ile ilgili yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 1503 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 83 milyar 424 milyon 263 bin 220 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 938 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 1 milyar 108 milyon 905 bin 832 lira olan ve 2 bin 55 istihdam öngörülen 61 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 294 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 584 milyon 72 bin 949 lira, istihdam edilenlerin sayısı 14 bin 465 oldu.

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Tekin şehadetinin 6'ncı yılında Necmettin öğretmeni andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:44
TSK, sözde Avaşin sorumlularından terörist Bilal Onat’ı etkisiz hale getirdi
10:42
Çin'de sıcaktan bunalanların serinleme yöntemi: Buz banyosu
10:36
Göç İdaresi Başkanlığı: 39 ilçenin yabancılara kapatıldığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:32
Diyarbakır'da sahte altın operasyonunda 10 tutuklama
10:05
Gökçeada'daki orman yangını 16 saat sonra kontrol altında
10:22
Alaska açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem
'El Nino' sıcağında zorlu tütün kurutma mesaisi
'El Nino' sıcağında zorlu tütün kurutma mesaisi
FOTO FOKUS
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ