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Gündem
TRT Haber 16.07.2023 13:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ömrünün baharında, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için çıktığı yolda terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizi rahmetle yâd ediyorum.

Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacağız, mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. "

 

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Recep Tayyip Erdoğan PKK/YPG Terör Örgütü Öğretmen Şehit
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