İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'deki depremzedelere yarın ev ve iş yerlerinin teslim edileceğini böyledi.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti;

"Cumhurbaşkanımız, İzmir halkına bir söz vermişti. “Yaralarınızı saracağız, sıcak yuvalarınıza, ekmek teknelerinize kavuşturacağız” demişti. Her zamanki gibi verdiği sözü tuttu. İzmir depreminde hasar gören ev ve iş yerlerinin tapuları yarın sahiplerine teslim edilecek. Bu vesile ile İzmir'de meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Benzer acıların bir daha yaşanmaması duasıyla…"

Cumhurbaşkanımız, İzmir halkına bir söz vermişti.

“Yaralarınızı saracağız, sıcak yuvalarınıza, ekmek teknelerinize kavuşturacağız” demişti.



Her zamanki gibi verdiği sözü tuttu.



İzmir depreminde hasar gören ev ve iş yerlerinin tapuları yarın sahiplerine teslim edilecek. pic.twitter.com/Hi3EB4EiMk — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 25, 2021

741 ev ve iş yeri İzmir'deki depremzedelere teslim edecek

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan binaların yerine inşa edilen 741 ev ve iş yerinin tapuları, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle depremzedelere verilecek.

Binaların yıkıldığı Bayraklı ilçesindeki 7 proje alanında, 596 konut ve 145 iş yerinin inşası tamamlandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde projelendirildi. 2+1 daireler 90 veya 94 metrekare, 3+1 daireler ise 102, 106, 118 veya 138 metrekare olarak inşa edildi.

Proje alanlarında 795 konut ve 153 iş yerinin inşası ise sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki programı kapsamında, Bayraklı'da düzenlenecek törende yapımı tamamlanan 596 konut ve 145 iş yeri sahibine tapularını verecek.

Diğer konut ve iş yerlerinin de kısa sürede tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.