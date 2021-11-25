Güvenli internet kullanımı için kullanıcılara yol göstermek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca hayata geçirilen SİBERAY uygulamaları üzerinden sanal kart kullanılmasının önemi anlatıldı.

Sanal kartın, fiziki olarak var olmayan ve çoğunlukla çevrim içi alışverişlerde kullanılan, kart numarası, son kullanma tarihi ile doğrulama kodu bulunan bir ödeme aracı olduğu hatırlatıldı.

Bankalar tarafından güvenli bir ödeme aracı olarak müşterilerine sunulan bu seçenekle gerçek hesap ve kart bilgilerinin kullanılmıyor.

Sanal kartın oluşturulması için bankaların mobil uygulama veya internet bankacılık işlemleri üzerinden sanal kart oluşturulabiliyor, internetten yapılan alışverişlerin ardından istedikleri takdirde sanal kartı kapatılıyor.