Bir bahriye subayı olan Mehmet Fethi Bey, 1911'de Türk askeri havacılığın kurulmasıyla pilot oldu. Aynı zamanda ilk deniz havacı ve Türkiye'nin ilk hava şehidiydi.

Gösterdiği başarıyla deniz ve hava gücünün önemi o yıllarda anlaşıldı. 1914’te 2190 liraya Curtiss F2 tipi deniz uçağının alınmasıyla başladı serüven. Deniz tayyare mektebi kuruldu.

Bir dönem imkansızlıklar yüzünden deniz hava kuvvetinden yoksun kalan donanma gün geçtikçe başarılı pilotlar yetiştirip, kendi hava aracını üreterek dünyada sayılı deniz hava kuvvetleri arasına girdi.

Su üstü ve su altı tehditlere karşı keşif ve gözlem yapıyorlar

Deniz Hava Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Eren Kaynak, deniz yetki alanlarımıza sahip çıkılmasının önemini şöyle anlatıyor:

"8 bin 333 kilometre kıyı şeridi ve etrafını çeviren denizlerle tam bir deniz ülkesi olan Türkiye'de Mavi Vatan doktriniyle önemi daha da çok anlaşılan deniz yetki alanlarımıza sahip çıkılması, ülke hak ve menfaatlerin savunulması için çok önemlidir.

Bunu sadece deniz kuvvetlerimize bağlı gemilerimizle yapamayız çünkü baktığımız anda bu alan yaklaşık 500 bin kilometre kareye tekabül etmektedir. Bu alandaki oluşacak tüm hareketleri, su üstü su altı ve hava dahil buradaki temasların anlık olarak tespit edilip komuta kontrol merkezlerine iletilmesi komutanlarımızın vereceği kararlarda önemli rol oynamaktadır."

Kocaeli'deki Cengiz Topel Deniz Hava Üssü aynı zamanda bir okul. Eğitim sınıfları, yerli simülasyon odalarıyla mavi vatanın gözcüleri her türlü senaryoya hazırlanıyor.

Ayrıca Çanakkale, Dalaman ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale Hava Meydan Komutanlığında üsler konuşlu.

Denizlerde olup biten her şeyin kaydı Deniz Hava personelinde

Donanmanın maviliklerdeki gözcüleri envanterini gün geçtikçe güçlendiriyor. Bu üslerde konuşlu 41 helikopter, 11 deniz karakol uçağı, 4 deniz genel maksat uçağı 4tb, 20 eğitim uçağı ve 20 insansız hava aracı bulunuyor.

Her biri su üstü ve su altı tehditleriyle başa çıkabilecek modern hava araçları. Mavi Vatan'da olup biten her şeyin kaydı, deniz hava personelinde. İnsansız hava araçları sayesinde rüzgar ne kadar kuvvetli olsa da kesintisiz takip sürüyor.

Deniz Hava Gücü, deniz üzerindeki harekatı 3 boyutlu ortama taşıyor. Gemiye konuşlu veya karadan yapılacak her türlü göreve hazır.

Böylesine stratejik bir güç, hem caydırıcılığı hem de uluslararası platformlardaki pazarlık gücünü önemli ölçüde artırıyor.

Kamera-Kurgu: Altan Ayhan