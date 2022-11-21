Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 03:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
19 milyon öğrenci bugün ders başı yaptı
[Fotograf: AA]
Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 9 günlük ara tatilin ardından bugün ders başı yaptı.
İlkokul, ortaokul ve liselerdeki 9 günlük ara tatilin ardından ilk ders zili, bugün çaldı.
19 milyon öğrenci, tekrar eğitime başladı. Ara tatilde Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı da yapıldı.
81 ilde yapılan tek oturumluk sınava 595 bin 598 öğretmen katıldı.
Sınavı kazananlar, uzman veya başöğretmen olacak. Sonuçlar, 12 Aralık'ta ilan edilecek.
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