Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi 01:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında hayatını kaybeden gazeteci, yazar ve spor yorumcusu Hıncal Uluç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim, basın dünyamızın önemli isimlerinden gazeteci, yazar ve yorumcu Sayın Hıncal Uluç'a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, okurlarına ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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