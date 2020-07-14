Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İdlib'de ortak devriye sırasında bombalı saldırı
İdlib'de Türkiye ve Rusya tarafından düzenlenen 21. Birleşik Devriye Faaliyeti sırasında intikal güzergahında teröristler tarafından bombalı araç saldırısı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci Türkiye-Rusya Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında bombalı araç saldırısı düzenlendi.
Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:31
Son Haberler
- 15:24
- 15:10
- 15:05
- 15:18
- 15:00
Sıradaki Haber
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz