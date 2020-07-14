Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İdlib’te barış ve güven ortamının sağlanmasına yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçlayan teröristlerce, 21’inci Türkiye-Rusya Birleşik Devriye Faaliyeti esnasında bombalı araç saldırısı düzenlendi.

Saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmi hasar meydana geldi. Can kaybı yaşanmadı.