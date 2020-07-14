İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün Yıldırım 1 Cudi operasyonunu başlattık. Bu operasyonlarımız seri bir şekilde sürecek. Cudi Dağından başlayıp bugüne kadar adı terörle anılan hassas noktalarda devam edecek… Kato, Bestler Dereler… Aklınıza neresi gelirse... Bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

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