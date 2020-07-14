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Şırnak’ta Yıldırım 1 Cudi operasyonu başladı
Terör örgütü PKK'ya karşı Şırnak Cudi Dağı'nda geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Orgeneral Arif Çetin bölgede operasyonu takip ediyor.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün Yıldırım 1 Cudi operasyonunu başlattık. Bu operasyonlarımız seri bir şekilde sürecek. Cudi Dağından başlayıp bugüne kadar adı terörle anılan hassas noktalarda devam edecek… Kato, Bestler Dereler… Aklınıza neresi gelirse... Bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:55
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