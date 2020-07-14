FETÖ'nün darbe girişiminin ardından aralarında Fettah Tamince'nin de bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma" suçlarından 10 Mayıs 2018'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi.

İtiraz üzerine Antalya 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararını 14 Ağustos 2018'de kaldırdı. Hakimliğin bu kararına da itiraz edilmesi üzerine aynı mahkeme 5 Eylül 2018'de kendi kararını kaldırdı.

Yargıtay talebi yerinde buldu

Bu kez Adalet Bakanlığı iki mahkeme kararının da usul eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulmasını istedi. Daha sonra, dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi de talebi yerinde buldu.

Gerekçe olarak mahkemenin takipsizlik kararı verirken suçtan zarar gören müştekinin itiraz hakkının olmadığının gözetilmemesi gösterildi.

Yüksek mahkeme "kanun yararına" bozma kararını Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Savcılık, Tamince hakkındaki dosyayı gerekçeler ışığında yeniden ele alacak.