Bölücü terör örgütü PKK, 2007'de Dağlıca Taburu'na saldırdı.

12 asker şehit oldu, 8 asker kaçırıldı.

Amerikan insansız hava araçları o saldırı sırasında taburun üzerindeydi. Çekilen görüntüler, saldırı sonrası FETÖ'nün kapatılan yayın organı Taraf Gazetesi'ne servis edildi.

FETÖ medyası da bu saldırıyı dezenformasyon aracı olarak kullandı.

Dönemin Dağlıca Tabur Komutanı Onur Dirik "Zehirli Salkım" belgeselinde konuştu.

'Taraf Gazetesi planlı kuruldu'

Dağlıca Eski Tabur Komutanı Onur Dirik, “21 Ekim 2007’de meydana gelen Dağlıca olayından tam 24 gün sonra Taraf Gazetesi yayın hayatına başladı. Bu konu kesinlikle kendiliğinden olmuş bir gelişme değildir bence. Planlı, hesaplı, senkronize bir harekettir" dedi.

Saldırıdan 3 ay önce Üsteğmen Çağlar Canbaz'ın şehit olmasını da Taraf Gazetesi kara propaganda aracı olarak kullandı.

'Baştan verilmiş bir kararla beni TSK'dan ihraç ettiler'

Dirik bu konuyla ilgili de şu açıklamaları yaptı:

"Ben Dağlıca olayından dolayı yargılanmadım. Tamamen kozmetik ve bir prosedürü tamamlamak mahiyetine yapılan bir yargılamaydı. Yani tanıklarınızın dinlenmediği, sunduğunuz belgenin dikkate alınmadığı kararı baştan verilmiş bir yargılamaydı bu şekilde beni ordudan ihraç ettiler, muratlarına erdiler.”

"Zehirli Salkım"ın dördüncü bölümünde de 15 Temmuz'a giden süreç anlatılacak.