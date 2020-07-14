Dr. Necip Hablemitoğlu, FETÖ'yü 2000 yılında deşifre eden isimlerden biriydi, "Köstebek" adlı kitabı kaleme alıyordu. 18 Aralık 2002'de suikast sonucu hayatını kaybetti.

TRT Haber'de yayınlanan "Zehirli Salkım" belgeselindeki başlıklardan biri de bu cinayetti.

Cinayete ilişkin soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

'Hablemitoğlu cinayeti FETÖ tarafından işlenmiştir, yeterli delil vardır'

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ilk kez konuştu:

"Bu konuda dosyada yeterli delil ifade ve HTS kayıtları var. Bizim açımızdan bu cinayet FETÖ tarafından işlenmiştir, yeterli delil vardır. Fakat dosyada gizlilik kararı olduğu için ve henüz tamamlanmadığı için daha fazla ayrıntıya girmemin doğru olmadığını düşünüyorum."

"Hablemitoğlu dosyasının adliye ve emniyet ayağını FETÖ yürüttü"

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın da, dosyada FETÖ iziyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

“Soruşturmayı Fethullahçı Terör Örgütü yürüttü, adliye içindeki ayağına da o yürüttü, emniyet içindeki ayağını da o yürüttü.”