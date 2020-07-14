AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

"Kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır"

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, konuyla ilgili en utanç verici sözlerin CHP'den geldiğini belirtti.

Çelik şunları söyledi:

"Türk siyasi hayatı için açıklayıcı bir şifredir: kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır.

Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devleti’mizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var.

Diktatörlük ve ikiyüzlülük arasında devre mülk gibi mutasyona uğrayan zihniyetle karşı karşıyayız. “Ayasofya açılmasın” diye diktatörce bir yaklaşımın milletten tepki göreceğini bildiği için, ikiyüzlülükle “yıkılmış Osmanlı hukuku üzerinden Cumhuriyetin hukunu yıktınız” diyor."

