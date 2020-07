İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Gündeminde, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması vardı. "Milletimizin bir beklentisi yerine getirildi" diyen Akşener, şunları söyledi:

"Özellikle bizim neslin, sağ cenahın her renginden yer alan her bir bireyin, ister merkez sağ ister Türk milliyetçisi ister milli görüş geleneğinden gelsin, her bir renginin herhalde en genci bizim yaşlarımızda olan bir neslin talebiydi. Ayasofya'nın Osmanlı dönemindeki fatihi Sultan Mehmet Han, Cumhuriyet dönemindeki fatihi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bütün bunları yapabilme imkanını da Mustafa Kemal’in kurduğu Cumhuriyet verdi hepimize."