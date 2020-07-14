Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Toure ve Kumoch , Erdoğan'a güven mektubu sundu.

[Fotoğraf: AA]

Toure'nin ve Kumoch'un eşleri ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimlerinin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.