Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçileri kabul etti
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure'yi ve Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Toure ve Kumoch , Erdoğan'a güven mektubu sundu.
[Fotoğraf: AA]
Toure'nin ve Kumoch'un eşleri ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimlerinin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
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