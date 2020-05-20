Teröre karşı hem yurtta hem sınır ötesinde kararlı operasyonlar düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri İHA ve SİHA'ları kullandı. Bölge insanı örgüte sırtını döndü. Bu faktörler PKK'nın son yıllarda bölgede ağır kayıplar verip etkinliğini kaybetmesini sağladı.

Bölücü terör örgütü, son yıllarda daha çok sınır hattında yuvalandı. Irak'ın kuzeyindeki kamplara yakın olması da işlerini kolaylaştırıyordu. Ancak peş peşe yapılan kararlı operasyonlar, terör örgütünün nefesini kesti. Sarp arazi ve derin vadiler tek tek teröristlerden temizlendi. Şırnak'ta, sınırın sıfır noktasında yuvalanmaya çalışan teröristlere karşı büyük başarı bağlandı.

Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın operasyonu

Terör örgütü en büyük şoku 2017'de yaşadı. Yıllarca yığınak yaptıkları, hatta silah imalathanesinin bile olduğu bölge yerlebir edildi. İncebel Dağları Kato Bölgesindeki operasyonu Tümgeneral Aydoğan Aydın yönetti.

Mağaralar, tek tek ortaya çıkarıldı. Binlerce silah, on binlerce mühimmat, 5 tondan fazla patlayıcı ve 100 tona yakın yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tümgeneral Aydoğan Aydın, operasyon devam ederken 12 silah arkadaşıyla birlikte bir helikopter kazasında şehit oldu. Ancak operasyon devam etti. Hem de operasyonu 43 gün yöneten şehit tümgeneralin ismi ile.

Pençe operasyonları

2019 yılında başlatılan Pençe ve Kıran Operasyonları ile PKK üst üste darbeler vuruldu. Büyük bir kısmı Şırnak kırsalında yapılan operasyonlarla örgüte sınır hattında ağır kayıplar verdirildi. 68 terörist etkisiz hale getirildi, 58 terörist ise ikna yolu ile örgütten kaçarak teslim oldu. Yurda terörist geçişleri de büyük oranda kesildi.

2020 yılında ise teröristlerin izi Kapan Operasyonları ile sürüldü.

Terörün kökü kazınıncaya kadar devam edecek operasyonlar bölge halkını da rahatlattı. Baskılara boyun eğmeyerek örgüte sırtını dönen bölge insanı, artık devletin gücünü yanında daha çok hissediyor.