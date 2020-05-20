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Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Twitter hesabından yapılan paylaşımda "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/q1J75kUpND— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2020
Etiketler: son dakika operasyon msb metina Irak'ın kuzeyi hava harekatıSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:11
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