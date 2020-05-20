Haber Giriş: Kaynak: AA
Sağlık Bakan Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (COVID-19) ilişkin, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüs riskinin devam ettiğine ilişkin paylaşım yaptı.
Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına Kelebek Etkisi denir. Vuhan’da ortaya çıkan Koronavirüs’ün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye’yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım. pic.twitter.com/W6W3b8LC1a— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 19, 2020
Koca,"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.
Etiketler: sağlık bakanı Fahrettin Koca koronavirüsSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 02:27
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