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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Gecesi dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen, kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu Kadir Gecemizi tebrik ediyor, bu mübarek gecenin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında, Kadir Suresi'nin 3. Ayeti'nin bulunduğu bir görsele de yer verdi.
Etiketler: kadir gecesi cumhurbaşkanı erdoğanSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 23:59
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