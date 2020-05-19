İstanbul'da da vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Balkonlar ile pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süsleyen vatandaşlar, ellerinde ay yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla seslendirdi.

İstiklal Marşı'nın ardından ellerindeki Türk bayraklarını sallayan bazı vatandaşlar, ıslık ve alkışlar eşliğinde 101. yılı kutladı.

Kimi vatandaşlar evlerinin ışıklarını kapatıp açarak görsel şölen oluştururken, kimi korna çalarak kutlamalara katıldı.

Statlar da aydınlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da İstanbul'daki statlar da aydınlatılarak seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapıldı ve ekrandan Türk bayrağı ile Atatürk fotoğrafları gösterildi.

İstanbul'un çeşitli noktalarında görev yapan polis memurları, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Polis telsizinden de İstiklal Marşı yayınlandı.

Beykoz Devlet Hastanesinde çalışan sağlık görevlileri de sosyal mesafe kuralları kapsamında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu. Bazı ambulanslardan da siren çalındı.

Öte yandan, bazı vatandaşlar da 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Mehter Marşı ve "Ölürüm Türkiyem" şarkısıyla kutlamalara eşlik etti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir sitede vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okumak için hazırlıklarını yaparak, balkonlarını süsledi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla saat 19.19'da balkonlara çıkan site sakinleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı çağrısına katıldı.

Vatandaşların İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla okuduğu anlarda renkli görüntüler oluştu.

Ankara

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ellerindeki bayrakları sallayan vatandaşlardan bazıları, alkışlar eşliğinde marşlar seslendirdi.

Saatler 19.19'u gösterdiğinde başkentliler, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu.

Sakarya

Sakarya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Etkinliğe katılan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile diğer katılımcılar İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın tarihte önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "19 Mayıs denince bizim aklımıza özgürlük mücadelemiz geliyor, özgürlüğe olan aşkımız geliyor ve yine bu özgürlük mücadelesinde milletimizin vermiş olduğu büyük fedakarlık, büyük bir gayret aklımıza geliyor.

Dinimizin kutsalları arasında saydığımız, başvuru kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi'ni de biz bu arada kutlamış ve yaşamış oluyoruz. Bu iki güzelliğin de kadrini bilip, kadrinden istifade etmek için güzel faaliyetlerimiz var." diye konuştu.

Öte yandan kent genelinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak coşkuya ortak oldu.

Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla saat 19.19'da evlerinin balkonlarına çıkarak belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.

Vatandaşlar İstiklal Marşı'nın bitmesinin ardından alkışlarla marşlar söyledi.

Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı çevresinde oturan vatandaşlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte saat 19.19'da evlerinin pencere ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Evlerinin balkonlarını ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süsleyen vatandaşlar, etkinlikte seslendirilen Cumhuriyet konulu şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

18 Temmuz Şehir Stadyumu'nda da İstiklal Marşı okundu.

Bolu

Bolu Belediyesi tarafından Karaçayır Mahallesi’nde araç konvoyu düzenlendi.

BOLVOS Derneği, Bol-Off Derneği ve motosiklet gruplarının da katılım sağladığı konvoy, kentte tur attıktan sonra Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Orman Parkı'na geldi.

Araçların geçtiği sokak ve caddelerde bulunan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla çalınan marşlara eşlik ederek alkış tuttu.

Atatürk Orman Parkı'nda saat 19.19'u gösterdiğinde konvoya katılan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ise Bolu Atatürk Stadyumu'nda İstiklal Marşı okundu.

Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren spor branşlarının antrenörleri ve sporcuları ile milli sporcular, törende açılan dev Türk bayrağının tarafında İstiklal Marşı'nı okudu.

Öte yandan yurt dışından getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesinde bulunan Hayreddin Tokadi Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar da saat 19.19'da pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Karabük

Karabük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı'nda saat 19.19'da Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı.

Etkinliğe katılan Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ile diğer katılımcılar İstiklal Marşı'nı okudu.

Konvoy halinde sirenler çalarak alana gelen polis ekipleri, araçları da kullanarak ay ve yıldız oluşturdu.

Işıklandırılan Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda da İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan Safranbolu Şehir Stadı'nda da Türk bayrağı açıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Siirt

Siirt'te de saatler 19.19'u gösterdiğinde kent genelinde balkonlarda İstiklal Marşı söylendi.

Vali Ali Fuat Atik, konutunun balkonunda Türk bayrakları sallayarak İstiklal Marşı'nı okudu. Kent merkezinde de birçok kamu kurumu ile evlerin balkonuna Türk bayrakları asıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Diyarbakır Stadyumu'nda program düzenlendi.

Programda, ay-yıldızlı forma giyen sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında maske takarak ve sosyal mesafeyi gözeterek saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Kastamonu

Kastamonu'da Şehitler Parkı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen programda antrenörler ve sporcular İstiklal Marşı okudu.

Vatandaşlar da balkonlarına ve pencerelerine çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Amasya

Amasya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinin balkonlarından ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerden milli marşı saat 19.19'da bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.

Amasya Valisi Osman Varol ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı da konutlarının balkonunda aynı saatte İstiklal Marşı'nı okudu.

Sinop

Sinop'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencereleri ile caddelerde İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla araçlarıyla konvoy yaparak bayramı kutladı.

Çankırı

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerden saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyarak kutladı.

Polis ekipleri de araçlarından İstiklal Marşı'nı seslendirerek vatandaşlara eşlik etti.

Çorum

Çorum'da vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı okudu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, itfaiye müdürlüğündeki personelle Türk bayraklarıyla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve partililer de Atatürk anıtında İstiklal Marşı'nı okudu.

Konya

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okundu. Çevreki binalarda oturanların yanı sıra kent genelinde vatandaşlar aynı saatte evlerinin balkon ve pencelerine astığı Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından saat 19.19'da Zafer Stadyumu'nda İstiklal Marşı okundu.

Sahada antrenörlerce, "Türk Bayrağı" ile "Mustafa Kemal Atatürk" posterinin çevresinde geçmişteki Türk Devletlerinin bayraklarından oluşturulan kareografi dikkati çekti.

Afyonkarahisar Belediyesi de aynı saatte belediye binasındaki hoparlörlerden İstiklal Marşı'nı okudu. Kent genelinde de ev ve apartmanlardan Türk bayraklarıyla balkonlara çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Aksaray

Aksaray'da vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na evlerinin balkon ve pencerelerine astığı Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Karaman

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Karaman'a gelerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu'nda karantinada kalan 288 kişi, yurdun pencerelerinden saat 19.19'da ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Erzurum

Erzurum'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Saatler 19.19'u gösterdiğinde milli sporcular Kazım Karabekir Stadyumu'nda, Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe atlama kulelerinde de olimpiyat sporcuları dev Türk bayrağı ve Atatürk portresi açarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 19.19'da atlama kulelerinde olimpiyat meşalesini yakarak İstiklal Marşı'nı okuduklarını söyledi.

19 Mayıs'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiğini belirten Taşkesenligil, "Erzurum'da 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında online bilgi yarışmaları düzenleyip balkonlarda insanlarımıza spor yaparak geçirdik. 19 Mayıs'ı biz bir hafta boyunca kutladık ve 21 Mayıs'a kadar kutlamalarımız devam edecek." dedi.

Ağrı

Ağrı'da saatler 19.19'u gösterdiğinde Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumu'nun ışıkları açılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir ile kurum müdürlerinin hazır bulunduğu programda sporcular, Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı eşliğinde İstiklal Marşı'nı okudu.

Doğubayazıt ilçesinde de gönüllü gençler, Ağrı Dağı eteğindeki ilçe stadyumunda sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Erzincan

Erzincan'da vatandaşlar, saat 19.19'da Valilik önünde İstiklal Marşı'nı okudu.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Ali Ekiyor, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, vali yardımcıları ve bazı kurum müdürleri, Valilik önünde İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Belediye anons sisteminden tüm kentte seslendirilen İstiklal Marşı'nın ardından kahramanlık türküleri çalındı.

Kars

Kars'ta da 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki stadyumda saat 19.19'da bir araya gelen sporcular, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Bazı vatandaşlar da balkondan milli marşları çalarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Ardahan

Ardahan'da 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda 19.19'da İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Etkinliğe Vali Mustafa Masatlı, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent Akar, yetkililer ve sporcular katıldı.

Etkinlikte antrenör ve sporcular, Türk bayrağı ve Atatürk portresi açıp İstiklal Marşı'nı okudu.

Iğdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine tüm Türkiye'de olduğu gibi Iğdır'da da saatler 19.19'u gösterirken kent genelinde balkonlarda İstiklal Marşı okundu.

Bu kapsamda KYK'de karantinada kalan vatandaşlar da Türk bayrakları sallayarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Trabzon

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Trabzon'da da vatandaşlar 19 Mayıs'ı evlerinde kutladı.

Saat 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar, Türk bayrakları ile süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı okudu, ardından da bir süre alkış ve ıslıklarla 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

Öte yandan, il genelindeki bütün stat ve yurtlarda da 19.19'da ışıklar açılarak İstiklal Marşı okundu. Vali İsmail Ustaoğlu da eşi Şenay Ustaoğlu ile evinin balkonundan İstiklal Marşı'nı okudu.

Yurt dışından getirilerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Ordu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaları kapsamında 19 Eylül Stadı'nda İstiklal Marşı okundu.

Programa, Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

Programda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin de korunduğu gözlemlendi.

Öte yandan kentteki bazı vatandaşlar, aynı saatte balkonlarına çıkararak İstiklal Marşı okuyup Türk bayrağı salladı.

Giresun

Tüm yurtta olduğu gibi Giresun Atatürk Stadı'nın da ışıkları saat 19.19'da yakılarak İstiklal Marşı okundu. Kentte vatandaşlar da balkonlarda Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı seslendirerek bayramı kutladı.

Rize

Saat 19.19'u gösterdiğinde Çaykur Didi Stadı'nda ışıklar yandı ve stat hoparlöründen İstiklal Marşı çalındı.

Milli sporcular tarafından Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldığı etkinlikte, Çaykur Rizesporlu futbolcular kaleci Gökhan Akkan ve İsmael Diomande de İstiklal Marşı'na eşlik etti. Diomande, İstiklal Marşı'nı elini kalbinin üzerine koyarak okudu.

Programa, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Cafer Küçükmustafa, Şube Müdürü Kenan Yücel, Güneysu İlçe Müdürü Ramazan Öztürk, Pazar İlçe Müdürü Halil Kaya da katıldı.

Artvin

Artvin'de saat 19.19 vatandaşlar, bayraklarla evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak belediye hoparlöründen çalan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Bu saatte cadde ve sokakta olan vatandaşlar da bulundukları yerde İstiklal Marşı okuyarak etkinliğe katıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eşi Meral, oğlu Melih Baha Doruk ile evinin bahçesine çıkarak İstiklal Marşı okudu.

Öte yandan Artvin Şehir Stadının ışıkları yakılarak burada da İstiklal Marşı çalındı.

Gümüşhane

Saatler 19.19'u gösterdiğinde Gümüşhaneliler, belediye hoparlöründen çalınan İstiklal Marşı'na Türk bayraklarıyla süsledikleri evlerinin balkon ve pencerelerinden eşlik etti.

Kentte arıca stadyumlardan da İstiklal Marşı çalındı.

Bayburt

Bayburt'ta,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 19.19'u gösterdiğinde Genç Osman Stadı'nda ışıklar yandı ve stat hoparlöründen İstiklal Marşı çalındı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü milli sporcuları da İstiklal Marşı'nı okudu.

İftar saati olması dolayısıyla az sayıdaki Bayburtlu balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Antalya

Antalya'da yeni tip koronovirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs coşkusu balkonlara taşındı.

Vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerinden saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde toplanan çeşitli şubelerde görevli polis memurları da aynı saatte İstiklal Marşı'nı okudu. Polis memurlarına çevredeki evlerin balkonlarına çıkan vatandaşlar eşlik etti.

Muratpaşa Belediyesince gerçekleştirilen organizasyonda, Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden tekneler, Düden Şelalesi'ne kadar Türk bayrakları ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleriyle denizde görsel şölen sundu. Teknedekiler, denizde dev Türk bayrağı açtı.

Antalya'da aralarında milli atlet Ramil Guliyev, milli tekvandocu Nur Tatar Askari ile Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu'nun da bulunduğu bir grup sporcu, bugüne özel süslenen Antalya Spor Salonu'nda saatler 19.19'u gösterdiğinde birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Sporcular daha sonra canlı yayınlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşmasını takip etti.

Antalya Stadı'nda da Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı, İstiklal Marşı seslendirildi.

Alanya ilçesinde bir grup balıkçı, 19 Mayıs'ı kutlamak için birlikte denize açıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde meşale yakılarak İstiklal Marşı okunan etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla

Tüm yurtta olduğu gibi Muğla merkez ve ilçelerinde de vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkon ve pencerelerden İstiklal Marşı'nı saat 19.19'da hep bir ağızdan coşkuyla söyledi.

Marmaris Körfezi'nde demirli bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı iki askeri gemide görevli askerler 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.

Isparta ve Burdur

Isparta ve Burdur'da da vatandaşlar balkonlarından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyarak bayram coşkusu yaşadı.

ABD'den gelen Türk vatandaşları karantinada kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nun pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okuyarak ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

Burdur'a ABD'den getirilen 147 Türk vatandaşının karantinada tutulduğu Fereli Sinan Efendi Yurt Müdürlüğünün penceresinden de sallanan ay-yıldız bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı yükseldi.