Haber Giriş: Kaynak: AA
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 28 bin kişiye işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 15 Mayıs saat 00.00 itibarıyla uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece sona ereceğini, kısıtlamaya uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını açıkladı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 22:11
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