Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'de COVID-19'u atlatan hasta sayısı 112 bin 895'e ulaştı
Türkiye'de 24 saatte 1022 kişiye COVID-19 tanısı kondu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 151 bin 615, can kaybı 4 bin 199 oldu. Son 24 saatte 1318 kişinin daha iyileşmesiyle, tedavisi tamamlananların sayısı 112 bin 895'e yükseldi.
Yeni vaka sayısında beklenen düzeyde bir azalma var. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı düşüyor. İyileşen hasta sayımız öngörülen seviyede. Hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/41C5V1VBKn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 19, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: türkiye yoğun bakım sayısı türkiye vaka sayısı türkiye koronavirüs rakamlar türkiye koronavirüs türkiye covid 19Son Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 19:13
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