Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katıldığı, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Türbin Devreye Alınma Töreni'nde konuştu.

Video konferans yöntemiyle törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Ilısu Barajı ve Hidroelektrik santralimizin hayırlı olmasını diliyorum. Projenin tüm safhalarında emeği geçen başta eski Tarım Orman Bakanımız Veysel Eroğlu beye şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Yine yüklenici firmalara teşekkür ediyorum. 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık. Türkiye için Güneydoğu Anadolu bölgemiz için bu tesisten doğrudan faydalanacak şehirlerimiz için bugün bayram günüdür. Başta Ana Muhalefet olmak üzere aşırı uç muhalifler buranın yapımı karşısında merak ediyorum ne diyecekler? Terör örgütünün saldırılarına rağmen bu eseri bitirdik.

Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık.

Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik bu yolda yürüyeceğiz. 17 baraj açılışını daha yapacağız.

Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissetirecek. Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ilısu Barajı'nı yıl sonuna kadar tam kapasite faaliyete geçireceğiz. Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz.https://t.co/BlPy0t3l81 pic.twitter.com/kBLFuzZaAS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2020

Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik. Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi hizmete sunmayı planlıyoruz.

Ülkeye ve millete hizmet yolunda durmak yok, yola devam anlayışıyla gece-gündüz eser üretmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerjide atılım yapacağız, 17 barajın daha açılışını yapacağız. Sadece 2020 yılında inşası tamamlanan 403 tesisi de hizmete sunmayı planlıyoruz.https://t.co/BlPy0t3l81 pic.twitter.com/22eG8SuhRF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2020

Ülkemizde ekilmemiş tek karış toprak, harekete geçirilmemiş en küçük potansiyel bırakmadan, çok çalışarak yeni döneme hazırlanacağız.

Ilısu Barajı

Türkiye'nin vizyon projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında kurulan Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nin altı türbininden ilki, törenle hizmete alındı.

Proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan, başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamının kalkınmasına katkı sağlayacak Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde (HES) su tutma çalışmalarında da sona gelindi.

Ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı Ilısu'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği üzere 6 türbinden biri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda devreye alındı.

TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 23 Nisan 2020'de Ilısu Barajı ve HES Projesi'nde ilk tirbün test amaçlı döndürülmüştü.

Sınıfında dünyanın en büyüğü

Ilısu Barajı, sınıfında gövde hacmi bakımından dünyanın en büyüğü olma özelliğine sahip. 10,65 milyar metreküplük su tutma kapasitesi ve 135 metrelik kot yüksekliğiyle de dikkat çekiyor. Bu alanda Atatürk ve Keban barajlarından sonra Türkiye 3'üncüsü.

Barajda, 2019 yılında su tutmaya başlandı. 9 milyar metreküp suyla dolan barajdaki su seviyesi 120 metreye kadar yükseldi.

Hasankeyf, Arkeopark'ta yeniden hayat buldu

Barajın su altında bırakacağı tarihi Hasankeyf için de proje yapıldı. Bu kapsamda, tarihi eserler dev taşıma operasyonlarıyla yeni yerlerine götürüldü. Tarihi Hasankeyf, oluşturulan Arkeopark'ta yeniden hayat buldu ve evleri su altında kalacak olanlara yeni evler yapıldı.

Terör örgütü PKK, projeyi engellemek için saldırılar düzenledi

Yaklaşık 12 yıldır yapımına devam edilen Ilısu Barajı ve HES Projesi'nin daha erken bitirilmesi planlanıyordu ancak terör örgütü PKK, projeyi engellemek için saldırılar düzenledi. Bölge insanı ve şantiye çalışanları sürekli tehdit edildi, 4 güvenlik personeli şehit oldu, onlarca sivil zarar gördü. Baraj bölgesinde sadece 6 yılda 252'si ölü 378'i ise sağ olmak üzere 630 terörist etkisiz hale getirildi, binlerce patlayıcı ve silah ele geçirildi. Onca saldırıya rağmen, proje kararlılıkla sürdü.

500 bin dekarlık alandaki toprak can bulacak

Proje sayesinde bölgede 500 bin dekarlık alandaki toprak da sulanarak can bulacak. Her yıl 2,5 milyar lira civarında milli ekonomiye katkı sağlanacak. Projenin tamamlanmasıyla bölgede binlerce kişiye de istihdam alanı oluşacak.