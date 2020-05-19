Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda gençlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. 19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır.

Köklerimizle bizi biz yapan kadim değerlerimizle irtibatımızı ne kadar iyi tutarsak hayatta o kadar güçlü oluruz. Her birinizin Samsun'da atılan o adamın önemini kavrayarak hayatınıza yön vereceğinize inanıyorum.

Ülkemiz maziden ilham ve cesaret alarak istikbalini inşa ediyor. Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Türkiye'de gençler sadece eğitimde, ticarette değil her alanda ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Ülkemizin kalkınmasında ilerlemesinde de gençlerimiz en ön safta yer alıyor.

Tam 18 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Gençlerimizin karar mekanizmasına katılmasına önem veriyoruz. Seçilme yaşı 30 iken 25'e ardından da 18'e düşürdük. Gençlerimize her alanda destek olduk. Spordan sanata, bilimden siyasete gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız. Gençlik kamplarımızın sayısı 39'a ulaştı. Burs ve kredi ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Ödemeleri bayrama kadar tamamlayacağız.

Yurtlarımızı, salgına karşı mücadelemizde bir süre daha aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz.

Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz.

Hukuk, demokrasi ve özgürlükleri güçlendirirken siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, ebedi ve ezeli kardeşliğine kastedenler hak ettikleri cevabı hukuk içinde muhakkak alacaklardır.