Kemal Kılıçdaroğlu: Gençlerin 19 Mayıs'ın önemini bilmeleri gerekiyor
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gençlerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, tarih bilincinin önemine dikkat çekti; "yakın tarihimizi iyi öğrenin" tavsiyesinde bulundu. CHP Lideri, gençlerle video konferans yöntemiyle görüştü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "19 Mayıs bayramını kutluyorum, gençlerin bu bayramın önemini bilmeleri gerekiyor." dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemine dikkat çekti. Gençlere seslendi.
Kılıçdaroğlu, "Gençlerin yakın tarihimizi çok iyi bilmeleri gerekiyor. Hayatı sorgulamaları gerekiyor CHP'yi de sorgulayın. Yanlışımız varsa söyleyeceksiniz bu yanlıştır diye. Akıl akıldan üstündür." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Balkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs sebebiyle 82 gençle bir araya geldi. Gençlerin hem başarı hikayelerini dinledi, hem de sorularına yanıt verdi.
Ülke gündemine ilişkin çeşitli konuların konuşulduğu görüşmede işsizle mücadeleye de değinildi.
Kılıçdaroğlu, işsizliğin genel bir sorun olduğunu vurguladı. "Eğer Türkiye üretirse istihdam sorununu aşar. Türkiye üretirse daha güçlü olur." diye konuştu.
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