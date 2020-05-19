CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "19 Mayıs bayramını kutluyorum, gençlerin bu bayramın önemini bilmeleri gerekiyor." dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemine dikkat çekti. Gençlere seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Gençlerin yakın tarihimizi çok iyi bilmeleri gerekiyor. Hayatı sorgulamaları gerekiyor CHP'yi de sorgulayın. Yanlışımız varsa söyleyeceksiniz bu yanlıştır diye. Akıl akıldan üstündür." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Balkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs sebebiyle 82 gençle bir araya geldi. Gençlerin hem başarı hikayelerini dinledi, hem de sorularına yanıt verdi.

Ülke gündemine ilişkin çeşitli konuların konuşulduğu görüşmede işsizle mücadeleye de değinildi.

Kılıçdaroğlu, işsizliğin genel bir sorun olduğunu vurguladı. "Eğer Türkiye üretirse istihdam sorununu aşar. Türkiye üretirse daha güçlü olur." diye konuştu.