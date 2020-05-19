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Sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erecek
[Fotoğraf: AA]
15 kentte geçerli olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece son eriyor. Uygulamanın son gününde cadde ve sokaklara sessizlik hakimdi. İhtiyaçlarını almak isteyenler açık olan market, manav ve kasapların yolunu tuttu.
Meydanlar, caddeler ve sokaklar bomboş. Sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde şehirlere sessizlik hakimdi. Önlemleri elden bırakmayan emniyet ise denetimlerini sürdürdü.
Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan 15 ilde dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde vatandaşlar kurallara uydu, evde kaldı.
Açık olan işletmelerde, market ve manavlarda mesai devam etti.
Erken saatlerde market ve manavların yolunu tutanlar sosyal mesafeye dikkat etti, maske taktı. Yoğunluk vardı ama alınan önlemler sayesinde sıkıntı yaşanmadı. İçeriye belirli sayıda müşteri alındı.
15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması bu gece yarısı sona erecek.
Etiketler: sokağa çıkma kısıtlamasıSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 12:57
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