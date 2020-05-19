Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiyemizin coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;

"Sizler için gelişim ve kariyer fırsatı sağlayacak 1 milyon yazılımcı projemizi hayata geçirdik. Şu ana kadar 440 bin 427 arkadaşımız bu platformu aktif olarak kullanıyor. 234 bin 800 arkadaşımız da eğitimler sonrası istihdam imkanından faydalanmak için CV'lerini doldurdu. 1 milyon yazılımcı projemize katılan eğitim alan her kullanıcımıza her ay 6 gb internet kotası vereceğiz. E-Devlet şifresi edinemeyen ve 15 yaşından küçükler için yeni giriş ekranı geliştirdik. Tecrübelerinden yararlanmanız için öğretmenlerinizle canlı oturumlar başlatıyoruz. Katma değerli üretim hedeflerimize katkı sunacak yeni projelerimizi de yakında açıklayacağız."